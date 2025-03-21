Вестник Кавказа

Дональд Трамп обсудил с президентом Египта хуситов и ситуацию в Газе

Дональд Трамп обсудил с президентом Египта хуситов и ситуацию в Газе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидер США провел разговор с президентом Египта, в рамках которого затронул актуальные региональные вопросы – сдерживание хуситов и ситуацию в Газе.

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, в рамках которого обсудил пути решения кризисной ситуации в секторе Газа и борьбу с йеменскими хуситами.  

"Мой телефонный разговор с президентом ас-Сиси прошел очень хорошо. Мы обсудили множество вопросов, среди которых огромный военный прогресс, которого мы достигли против уничтожающих корабли йеменских хуситов. Также обсудили Газу и возможные решения, военную готовность и так далее"

– Дональд Трамп 

Напомним, что Дональд Трамп ранее заявлял о решимости взять под контроль сектор Газа, сделав из анклава туристический центр. Палестинское население, согласно планам лидера США, должно покинуть Газу.

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