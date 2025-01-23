Вестник Кавказа

В Госдуме считают, что Армения хочет выслужиться перед Западом

В Госдуме считают, что Армения хочет выслужиться перед Западом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения отказывается финансировать ОДКБ, членом которой является, это показывает, что руководство страны хочет выслужиться перед Западом, такое заявление сделали в Госдуме.

Отказываясь от финансирования ОДКБ Армения хочет выслужиться перед западными странами, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Ранее стало известно, что Ереван отказался исполнять финансовые обязательства и не подписал документ о взносах в ОДКБ.

"Ереван делает все возможное, чтобы выслужиться перед Западом – парламент Армении даже принял официальное решение о вступлении в ЕС"

– Алексей Журавлев

Открытой информации о том, что Армения когда-либо делала взносы в ОДКБ не имеется, добавил он, передает РИА Новости.

Напомним, в Ереване ранее объявили о заморозке своего участия в Организации.

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