В Госдуме считают, что Армения хочет выслужиться перед Западом

Армения отказывается финансировать ОДКБ, членом которой является, это показывает, что руководство страны хочет выслужиться перед Западом, такое заявление сделали в Госдуме.

Отказываясь от финансирования ОДКБ Армения хочет выслужиться перед западными странами, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Ранее стало известно, что Ереван отказался исполнять финансовые обязательства и не подписал документ о взносах в ОДКБ.

"Ереван делает все возможное, чтобы выслужиться перед Западом – парламент Армении даже принял официальное решение о вступлении в ЕС"

– Алексей Журавлев

Открытой информации о том, что Армения когда-либо делала взносы в ОДКБ не имеется, добавил он, передает РИА Новости.

Напомним, в Ереване ранее объявили о заморозке своего участия в Организации.