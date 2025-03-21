Ереван отказался финансировать ОДКБ

Ереван официально отказался выполнить финансовые обязательства в рамках членства в ОДКБ. Теперь ход за Москвой, которая ранее предупреждала Армению о мерах реагирования в случае отказа Еревана от членских выплат.

Армения отказалась подписать документ о взносах в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующее решение Ереван направил в секретариат организации.

"Армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, что воздерживается от подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации"

– МИД Армении

Ранее спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что Ереван не собирается пересматривать свою позицию относительно ОДКБ.

В начале 2024 года Армения заморозила свое участие в ОДКБ. Москва пока не предпринимала конкретных ответных действий, но напомнила Еревану о необходимости финансирования организации до конца 2025 года. Как заявил замглавы МИД России Александр Панкин, в ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации в случае невыполнения Арменией финансовых обязательств.

Как ответит ОДКБ?

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что ОДКБ пока предпочтет занять выжидательную позицию.

"Официально ОДКБ на этот никак не будет отвечать, однако неофициально можно ожидать решения, что если Армения не оплачивает свое членство в организации, значит, другие страны-участницы не обязаны содействовать армянской безопасности", - прежде всего сказал он.

"К сожалению, Армения в свое время посчитала, что помощь в оккупации азербайджанского Карабаха входит в обязанности стран ОДКБ. Она попыталась увязать Карабах с официальной армянской территорией. Таким образом Армения сама себя загнала в институциональную ловушку. ОДКБ не брала и не могла взять на себя обязательства по Карабаху, являющемуся территорией Азербайджана, но не отказывалась от защиты Армении – но Еревану этого было недостаточно", - напомнил Александр Перенджиев.

"В последние дни Карабахской войны в 2020 году Армения решила, что ОДКБ не желает ее защищать, отсюда вся последующая кампания в республике по сворачиванию контактов с организацией. Теперь же, ввиду отказа от финансирования, представления Еревана могут совпасть с реальностью: ОДКБ не станет брать на себя ответственность за защиту Армении, если начнется какой-либо военный конфликт с Азербайджаном и Турцией. Азербайджан и Турция могут поглотить Армению, а ОДКБ умоет руки и не будет на это реагировать ввиду армянской политики", - сообщил военный политолог.

"Отказ от финансирования деятельности ОДКБ — это прямой отказ от участия в организации, даже если конкретно такие слова не сказаны армянской стороной. Но это ведет только к росту угроз для суверенитета Армении. Если правительство Пашиняна полагает, что республику будут защищать далекие от региона государства, как Франция или США, то оно глубоко ошибается. Ни США, ни Франция не будут защищать Армению в потенциальной войне с Азербайджаном или Турцией", - подчеркнул Александр Перенджиев.