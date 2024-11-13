Ереван опроверг нормализацию контактов с Москвой и ОДКБ

Глава Нацсобрания Армении (парламента) Ален Симонян заявил об отсутствии у Еревана намерений менять позицию по ОДКБ. Помимо этого, он опроверг начало активного сотрудничества армянских ведомств с партнерами из России.

Армения не будет пересматривать позицию по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил глава Национального Собрания республики (парламента) Ален Симонян.

"Что мы должны пересматривать по части ОДКБ? Это ОДКБ должна посмотреть, она существует или нет. И, если существует, заявить, где проходит эта граница, и что она должна делать, и чего не делала"

- Ален Симонян

Он также опроверг сообщения о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил ведомствам наладить сотрудничество с партнерами из России, и подчеркнул, что Ереван не собирается возвращаться в трехсторонний формат с РФ и Азербайджаном по разблокированию коммуникаций.

Напомним, что ранее Никол Пашинян заявил, что Армения больше не считает себя членом ОДКБ, поэтому не участвует в работе организации и не платит обязательные взносы. При этом Ереван не подавал документов о выходе.

Россия и Армения

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц обратил внимание на события, противоречащие словам Алена Симоняна и свидетельствующие, что Ереван сворачивает политику отдаления от Москвы.

"В последнее время мы стали свидетелями нескольких событий, говорящих как раз об активизации контактов Армении с Россией. Был согласован визит в Ереван председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Состоялись консультации на уровне заместителей министров иностранных дел между Михаилом Галузиным и Мнацаканом Сафаряном, за чем последовал звонок Арарата Мирзояна Сергею Лаврову, а ведь в предыдущий период переговоры на уровне глав МИД велись довольно редко", - напомнил он.

"Еще одно характерное событие – звонок премьер-министра Никола Пашиняна президенту Владимиру Путину, на котором Пашинян не только рассказал о согласовании текста мирного договора Армении и Азербайджана, но и дал согласие на визит в Москву 9 мая, на празднование 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне. В этом смысле мы можем констатировать, что контакты на политическом и дипломатическом уровне между Россией и Арменией немного интенсифицировались", - отметил Константин Тасиц.

"Надо сказать, что все это время не замораживались и вполне активно развивались экономические контакты России и Армении, как в рамках ЕАЭС, так и в двусторонней торговле. В то же время, власти Армении продолжают продвигать в парламенте законопроект республики о вступлении в ЕС и, как сказал Ален Симонян, не собираются в ближайшее время "размораживать" свою часть обязательств в ОДКБ", - продолжил регионовед.

Россия со своей стороны продолжит убеждать Армению в необходимости восстановить участие в ОДКБ. "С российской точки зрения, ОДКБ продолжает играть важную роль в обеспечении безопасности Армении. И Россия продолжает считать Армению полноправным членом договора со всеми сопутствующими правами и обязанностями", - заключил Константин Тасиц.