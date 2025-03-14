Диалог России и Армении ждет перезагрузка?

Рашид Адекеров, эксперт Центра изучения перспектив интеграции

В информационном поле стали появляться сообщения о стремлении Еревана нормализовать изрядно подпорченные за последние годы отношения с Россией. К этим «вбросам» можно было бы относиться как к информационному шуму, если бы не реакция официальной Москвы. Можно ли расценивать эти сигналы как первые ласточки скорой перезагрузки российско-армянских отношений?

Армянская газета «Грапарк» выступила с сенсационным заявлением: Никол Пашинян поручил всем госведомствам восстановить связи с коллегами из России и «активно участвовать в совместных мероприятиях» в связи с «последними геополитическими изменениями». Сенсационными видятся сразу несколько посылов, причем как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Российско-армянские отношения действительно деградируют последние несколько лет – наиболее явно после сентября 2023 года, когда Армения в результате военной операции Азербайджана была вынуждена вывести свои подразделения вооруженных сил из Карабаха, а армия никем непризнанной «НКР» было расформирована. Ереван использовал сложившуюся ситуацию как таран против российско-армянских официальных связей и регулярных интервенций в СМИ, возлагая на Россию ответственность за эти события. Однако даже в этих условиях было бы преувеличением утверждать, что Армения заморозила весь диалог с Россией. Профильные министерства – например, иностранных дел – продолжали совместную работу. Так, по словам посла России в Армении Сергея Копыркина на переговорах глав МИД в январе в Москве даже были предприняты попытки зафиксировать «позитив» в двусторонних отношениях.

Армения и геополитические изменения

Главный вопрос к публикации – о каких таких «последних геополитических изменениях» речь? Если речь о российско-американском диалоге, то изменений как таковых в них нет. Даже самые оптимистичные политические комментаторы в лучшем случае говорят о смене тональности и перспективах более конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном. Причем близость этих перспектив пока, скорее, отдаляется – если в первые недели президентства Трампа говорилось о возможности скорой встречи с Владимиром Путиным, возможно даже до конца марта, то теперь речь идет о ближайших месяцах. Ситуация вокруг урегулирования украинского конфликта также не вселяет оптимизма – попытки Белого дома поменять свой статус с участника конфликта на медиатора не только не перевернули шахматную доску, но даже не смогли пока снести с нее воинствующего фронтмена Зеленского. Возможно, армянские журналисты имели в виду более стратегические и глобальные геополитические изменения – такие как формирование структуры многополярного мира. Однако официальный Ереван, судя по всему, весьма экзотично воспринимает этот процесс – как возможность быть одновременно в разных таможенных зонах и разных союзах. Отсюда и законодательные инициативы о присоединении страны к Европейскому союзу даже без приглашения от Брюсселя.

Армения между ЕАЭС и Евросоюзом

При этом членство Армении в Евразийском экономическом союзе под вопрос пока не ставится. Дело в том, что Армения – один из главных бенефициаров союза, а сейчас это направление экономического сотрудничество стало системообразующим для страны. Согласно недавно опубликованному докладу Евразийской экономической комиссии о макроэкономической ситуации в объединении, за 2021-2024 годы, у Армении были самые высокие в союзе темпы роста ВВП (более 8,1%), превышающие также и собственные допандемийные показатели и средние показатели по ЕС, куда отдельные депутаты этой кавказской страны так торопятся. При таком разогреве экономики в стране удавалось сдерживать инфляцию эффективнее, чем в других странах объединения. В декабре 2024 года она составила 1,5%. Официальная статистика всегда красивее реальности, однако сравнение с официальными данными из других стран ЕАЭС весьма красноречиво:

в России этот показатель составил 9,5%

в Казахстане 8,6%

в Кыргызстане 6,3%

в Беларуси 5,3%.

Подобных результатов Еревану удалось добиться за счет укрепления обменного курса национальной валюты и увеличения производственного потенциала. В прошлом году армянский драм укреплялся примерно до начала мая, а затем оставался на прежних значениях. Производительность труда в последние годы в Армении растет ежегодно в среднем на 6%, что значительно выше, чем в других странах объединения, а прирост реальных зарплат при этом составил за предыдущий год почти 4%.

Сможет ли Армения получить больше в Европейском союзе или хотя бы переориентироваться, не потеряв динамики? Актуальные экономические тенденции в ЕС сами за себя отвечают отрицательно. В ЕАЭС есть проблема с долей взаимной торговли – она ниже, чем товарооборот с третьими странами, однако она поступательно растет. За прошлый год взаимная торговля выросла примерно на 12% при том, что данный показатель в ЕС сократился на 3,5%.

Еще более важно, что ЕАЭС дает стратегическую перспективу развития более слабым экономикам - уровень неравенства в Армении сокращался с момента присоединения к союзу и сейчас близок к среднему значению по государствам-членам. Значительно сблизились и уровни доходов в странах ЕАЭС – если в 2015 году уровень доходов в Армении составлял 41,2% от среднего по союзу, то сейчас превышает 57%. Евросоюз таким «подтягиванием» своих восточных и южных, более слабых членов, похвастаться не может.

Поэтому членство в ЕАЭС и экономические контакты с Россией по-прежнему остаются стабилизирующим фактором для внешней политики Еревана – предохранителем от политических устремлений отдельных проевропейских политиков. Однако для полноценной перезагрузки российско-армянского диалога этого в нынешних условиях пока недостаточно. Отсюда и официальный комментарий пресс-секретаря российского президента на публикации о якобы существующем стремлении Еревана улучшить отношения с Москвой:

Отношения между РФ и Арменией не прерывались и не могут прерваться.

В переводе с политического – это означает, что ситуация остается прежней, но Москва держит двери для Еревана открытыми.