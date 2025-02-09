Специалистов для будущих казахстанских АЭС готовят в четырех странах

Несмотря на то, что АЭС в Казахстане еще не построена, страна активно ведет подготовку квалифицированных кадров для своей атомной отрасли, специалистов готовят и за рубежом, сообщило министерство энергетики Казахстана.

Казахстан уже начал подготовку специалистов для создающейся в стране атомной отрасли – казахстанские вузы начали их подготовку на основе 5 учебных и 3 дипломных программ по ядерной физике, ядерной инженерии, ядерной физике и атомной энергетике, а также по теоретической ядерной физике, сообщили в Минэнерго страны.

"Подготовка ведется и в отечественных университетах, и в ведущих иностранных вузах, специализирующихся на ядерных технологиях. Специальность "Атомная и ядерная промышленность" входит в число приоритетных направлений государственной программы "Болашак". С 2024 года по этой программе обучаются 4 магистранта в США, Великобритании и Франции"

- Минэнерго Казахстана

В скором времени к обучению будущих казахстанских квалифицированных кадров подключатся высшие учебные заведения России и Венгрии, имеющие богатый опыт в этой сфере – они будут вести обучение по 18 учебным программам, связанным с физикой, энергетикой, электротехникой, горно-рудным инжинирингом, передает Kazinform.

Помимо этого, в содружестве с зарубежными партнерами Казахстан развивает собственную научно-образовательную базу – уже подписан ряд документов с Францией, Россией и Венгрией.

Также нынешние студенты-атомщики из Казахстана проходят практики и стажировки на действующих АЭС в других странах, добавили в министерстве.