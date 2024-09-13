Вестник Кавказа

Перспективы взаимодействия с МВФ обсудили в армянском парламенте

МВФ
© Фото: соцсети МВФ
Представители Армении и руководителя миссии МВФ в республике провели встречу. На ней затрагивался ряд вопросов, в том числе реализация текущей программы фонда.

Во вторник, 1 апреля, состоялась встреча председателя постоянной комиссии Нацсобрания Армении по финансово-кредитным и бюджетным вопросам с главой миссии МВФ в республике. Об этом рассказали в армянском парламенте.

На встрече Цовинар Варданян и Ивы Петровой обсуждалась реализация нынешней программы МВФ. Кроме того, было заявлено о готовности упрочить партнерские отношения.

Помимо этого, стороны поговорили о перспективах сотрудничества между республикой Южного Кавказа и МВФ, возможности проведения реформ в налоговой сфере, эффективном исполнении бюджетных расходов и ряде других вопросов.

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