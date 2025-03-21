Два мировых лидера тайно разговаривали с Путиным – Вучич

Сербский президент Александр Вучич рассказал, что минимум два мировых лидера в последние несколько лет проводили разговоры, причем тайные, с президентом России Владимиром Путиным.

Самое меньшее два мировых лидера тайно общались с российским президентом Владимиром Путиным в последние годы, такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.

Эту информацию глава Сербии сообщил в интервью, которое он давал блогеру Марио Науфалу.

Вучич уточнил, что не встречался с российским лидером с 2021 года, то есть на протяжении трех с половиной лет. Однако, добавил сербский президент, есть "минимум два мировых лидера", проводившие в этот период встречи с Путиным, которые не предавались огласке.

Блогер в ответ предположил, что Вучич мог иметь в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который приезжал в Москву в июле 2024 года, и словацкого премьера Роберта Фицо, посетившего Россию в декабре. Однако президент Сербии опроверг эти версии, пояснив, что имел в виду других людей.

В процессе беседы Вучич также охарактеризовал количество людей, встречавшихся с Путиным в тайне, как "многие".

Возвращаясь к теме своего визита в Москву на 80-летие Победы, президент Сербии отметил, что увидит главу российского государства впервые за 3,5 года.

"Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову. Мы делаем то, что говорим"

– Вучич