Вестник Кавказа

Швейцарский суд обязал футболиста выплатить компенсацию российскому клубу

Матиас Норманн
© Фото: сайт ФК “Ростов“
Бывшему хавбеку ФК "Ростов" предстоит выплатить компенсацию российскому клубу. Суд признал его виновным в расторжении трудового соглашения.

Полузащитника Матиаса Норманна признали виновным в расторжении контракта с футбольным клубом "Ростов". Об этом рассказали 2 апреля в ростовском клубе.

Согласно информации, такой вердикт вынес суд.

Теперь норвежскому хавбеку предстоит выплатить ростовчанам компенсацию.

"Спортивный арбитражный суд Лозанны в качестве апелляционной инстанции подтвердил вынесенное ранее решение Футбольного трибунала ФИФА и признал футболиста Норманна виновным в расторжении контракта с ФК "Ростов", обязав игрока и его новый клуб выплатить компенсацию"

– пресс-служба клуба

Напомним, Норманн присоединился к "Ростову" в начале 2019 года. Он сыграл за команду 56 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами. Летом 2021 года полузащитник ушел в аренду в английский "Норвич", а через год перебрался на правах аренды в московское "Динамо". Летом 2023 года хавбек уехал из России и сообщил обоим российским клубам о расторжении контракта. С тех пор он выступает за саудовский "Аль-Раед".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1205 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Великобритания ввела санкции против двух судей из Грузии

Великобритания ввела санкции против двух судей из Грузии

Суд над Рубеном Варданяном продолжится 8 апреля

Суд над Рубеном Варданяном продолжится 8 апреля

Свыше 80 человек осудили за беспорядки в аэропорту Махачкалы

Свыше 80 человек осудили за беспорядки в аэропорту Махачкалы

Суд приговорил Марин Ле Пен к четырем годам заключения

Суд приговорил Марин Ле Пен к четырем годам заключения

Арест транспорта вынудил должника из Дагестана вернуть долг

Арест транспорта вынудил должника из Дагестана вернуть долг

Завод в Ставрополе заплатит 8 млн рублей за ущерб городским электросетям

Завод в Ставрополе заплатит 8 млн рублей за ущерб городским электросетям

Устроивший ДТП с жертвами водитель получил реальный срок в Дагестане

Устроивший ДТП с жертвами водитель получил реальный срок в Дагестане

Суд ужесточил наказание бывшему полицейскому из-за взятки в Ингушетии

Суд ужесточил наказание бывшему полицейскому из-за взятки в Ингушетии

Черное море: кто контролирует, чем торгуют и в чем его важность?

Черное море: кто контролирует, чем торгуют и в чем его важность?

Суды арестовали более полусотни человек после протестов в Турции

Суды арестовали более полусотни человек после протестов в Турции

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы