Швейцарский суд обязал футболиста выплатить компенсацию российскому клубу

Полузащитника Матиаса Норманна признали виновным в расторжении контракта с футбольным клубом "Ростов". Об этом рассказали 2 апреля в ростовском клубе.
Согласно информации, такой вердикт вынес суд.
Теперь норвежскому хавбеку предстоит выплатить ростовчанам компенсацию.
"Спортивный арбитражный суд Лозанны в качестве апелляционной инстанции подтвердил вынесенное ранее решение Футбольного трибунала ФИФА и признал футболиста Норманна виновным в расторжении контракта с ФК "Ростов", обязав игрока и его новый клуб выплатить компенсацию"
– пресс-служба клуба
Напомним, Норманн присоединился к "Ростову" в начале 2019 года. Он сыграл за команду 56 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами. Летом 2021 года полузащитник ушел в аренду в английский "Норвич", а через год перебрался на правах аренды в московское "Динамо". Летом 2023 года хавбек уехал из России и сообщил обоим российским клубам о расторжении контракта. С тех пор он выступает за саудовский "Аль-Раед".