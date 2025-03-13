Вестник Кавказа

Ереван вряд ли сможет совмещать членство в ЕС, ЕАЭС и ОДКБ – МИД России

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России заявили, что Еревану будет сложно "усидеть на двух стульях" – совместить евроинтеграцию с членством в ЕАЭС и ОДКБ.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Армении будет затруднительно совмещать членство в ОДКБ, ЕАЭС и Евросоюзе. По словам дипломата, это будет похоже на попытку "усидеть на двух стульях". 

"Россия всегда подчеркивала, что мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела государств, в том числе Армении. Однако совмещать участие в ОДКБ, ЕАЭС с участием в ЕС вряд ли получится. Усидеть на двух стульях вряд ли получится"

– Родион Мирошник 

По словам Мирошника, РФ заинтересована в сотрудничестве с Арменией по ОДКБ. 

Напомним, что Ереван в конце марта официально отказался финансировать деятельность ОДКБ, а в 2024 году страна заморозила членство в организации. 

Вместе с тем Армения 26 марта законодательно утвердила курс на евроинтеграцию. Параллельно с этим власти Армении работают с Брюсселем по ослаблению визовых ограничений для граждан республики.

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