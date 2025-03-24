Вестник Кавказа

Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев создана в России

Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев создана в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новое ведомство, которое займется вопросами гражданства и регистрации граждан других стран, сформировано в России. Его возглавил Андрей Кикоть.

Специальное ведомство, которое будет заниматься вопросами гражданства и регистрации граждан иных стран, создается в России, следует из соответствующего указа президента России Владимира Путина.

Из документа следует, что, создавая новое ведомство, глава государства ставит цель совершенствовать госуправление в области миграции. Для этого на базе Главного управления по вопросам миграции МВД РФ открывается Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, которая также будет относиться к МВД России.

Известно, кто возглавит новую структуру, – это будет экс-замгенпрокурора Андрей Кикоть. Он также займет должность первого замминистра.

Кроме того, из указа следует, что российское правительство должно будет подумать над тем, как уточнить предельную штатную численность органов внутренних дел, а также центрального аппарата министерства.

Ответственность за проведение мероприятий, следующих из указа, возложена на министра Владимира Колокольцева.

Изданный президентом указ уже вступил в силу. Срок выполнения поручений – три месяца.

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