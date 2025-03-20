Вестник Кавказа

Захарова рассказала о важности визита Си Цзиньпина в Россию

Захарова рассказала о важности визита Си Цзиньпина в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в РФ будет иметь очень большую значимость, особенно в свете изменений, которые происходят сейчас во всем мире, заявила Мария Захарова.

Будущий визит главы Китая Си Цзиньпина в Москву, который состоится на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, будет очень важным в контексте перемен, которые совершаются сейчас на планете. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующим образом она прокомментировала радио Sputnik слова президента РФ Владимира Путина, который на встрече с главой китайского МИД Ван И в Москве сказал, что ожидает Си Цзиньпина в России на 9 мая.

"Те фразы, что прозвучали о том, что в Москве ждут Си Цзиньпина, ждут его на подтвержденное китайской стороной участие в мероприятиях, связанных с юбилеем Победы, – это не просто протокольная часть, это чрезвычайно важное событие в контексте происходящих в мире перемен"

– Мария Захарова

Она также рассказала об особенной роли предстоящего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. По словам дипломата, это будет не просто "рутинная дата". Скорее, уточнила Захарова, событие можно будет назвать "испытанием", особенно принимая во внимание тот факт, что этот праздник сейчас забывают на Западе.

Дипломат подчеркнула, что Россия и Китай будут вместе праздновать этот юбилей. Она напомнила, что Си Цзиньпин уделяет особое внимание роли России и Китая, которую страны играли и тогда, и сейчас, имея статус постоянных членов Совета безопасности ООН. Более того, пояснила Захарова, они несут ответственность за поддержание мира и стабильности на планете, следя за соблюдением Устава ООН и норм международного права.

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