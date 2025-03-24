Вестник Кавказа

Трамп встретится с главой Сирии – СМИ

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Глава Белого доме хочет провести переговоры с сирийским лидером на переходный период. Встреча может состояться уже в следующем месяце.

Президент Соединенных Штатов планирует пообщаться с главой Сирии на переходный период. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на источник.

По данным телеканала i24News, Дональд Трамп хочет провести переговоры с Ахмедом аш-Шаара во время предстоящей поездки в Саузовскую Аравию.

Согласно предварительным данным, посредником между ними выступит наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Напомним, накануне в Белом доме подтвердили визит американского лидера в Эр-Рияд. Он состоится в мае этого года.

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