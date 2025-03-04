Вестник Кавказа

У стран Центральной Азии будет своя транспортная стратегия

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекистан предложил странам региона разработать конкретные механизмы продвижения эффективных международных транспортных коридоров, в том числе через Россию, чтобы снизить стоимость поставок и транзита грузов.

В скором времени у стран Центральной Азии может появиться собственная единая транспортная стратегия развития международных транспортных коридоров, которая позволит снизить стоимость поставок и транзита грузов, в том числе через Россию, сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.

"Узбекистан в целях дальнейшего повышения транспортного потенциала стран Центральной Азии выдвигает следующие предложения: подготовить единую транспортную стратегию для стран нашего региона"

- Минтранс Узбекистана

Это сейчас не просто вынужденная необходимость, а веление времени – зачастую доля затрат на транспортировку грузов в странах Центральной Азии достигает 50% от конечной стоимости товаров, что превышает мировой показатель почти в 5 раз, отметили в ведомстве, передает Sputnik Азербайджан.

Также в планах узбекского Минтранса - разработка конкретных механизмов продвижения эффективных транспортных коридоров с применением единых тарифов, осредством которых бизнес сможет удобно выходить на рынки Китая, стран Южной Азии и Ближнего Востока, а также Европейского союза: это "Китай–Центральная Азия-Кавказ-Европа", "Беларусь–Россия–Казахстан–Узбекистан–Афганистан–Пакистан", "Узбекистан–Туркменистан–Иран–Турция", а также строительство железнодорожных линий Китай-Кыргызстан-Узбекистан, Узбекистан–Афганистан–Пакистан, отмечает ведомство.

Все они обеспечат странам региона кратчайший выход к портам Индийского океана и рынкам России, Китая и Европы. Как следствие, значительно вырастет транзитный потенциал стран Центральной Азии, добавили в Минтрансе.

При этом Баку и Ташкент планируют наладить совместное производство паромов для узбекской стороны с объемом финансирования проекта в $150 млн, а также изучают возможность строительства складской инфраструктуры и создания совместного предприятия для транспортировки грузов по Транскаспийскому маршруту.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1025 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев и Мехди Санаи обсудили развитие транспортного коридора &quot;Север-Юг&quot;

Ильхам Алиев и Мехди Санаи обсудили развитие транспортного коридора "Север-Юг"

Иран нарастит грузоперевозки с Туркменистаном

Иран нарастит грузоперевозки с Туркменистаном

Землетрясение в Мьянме и Таиланде: причина, масштабы бедствия и кто помогает пострадавшим?

Землетрясение в Мьянме и Таиланде: причина, масштабы бедствия и кто помогает пострадавшим?

Прямые рейсы Уфа-Стамбул запускает &quot;Ютэйр&quot;

Прямые рейсы Уфа-Стамбул запускает "Ютэйр"

Провозную способность коридора Север-Юг оценили в Минтрансе

Провозную способность коридора Север-Юг оценили в Минтрансе

Эрдоган анонсировал запуск новых транспортных коридоров

Эрдоган анонсировал запуск новых транспортных коридоров

Заказ такси облегчат в аэропорту Ташкента

Заказ такси облегчат в аэропорту Ташкента

В трех областях Казахстана ограничили движение транспорта из-за непогоды

В трех областях Казахстана ограничили движение транспорта из-за непогоды

Казахстан остановит на ремонт таможенный пост на границе с Россией

Казахстан остановит на ремонт таможенный пост на границе с Россией

В двух областях Казахстана ограничили движение на дорогах

В двух областях Казахстана ограничили движение на дорогах

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы