У стран Центральной Азии будет своя транспортная стратегия

Узбекистан предложил странам региона разработать конкретные механизмы продвижения эффективных международных транспортных коридоров, в том числе через Россию, чтобы снизить стоимость поставок и транзита грузов.

В скором времени у стран Центральной Азии может появиться собственная единая транспортная стратегия развития международных транспортных коридоров, которая позволит снизить стоимость поставок и транзита грузов, в том числе через Россию, сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.

"Узбекистан в целях дальнейшего повышения транспортного потенциала стран Центральной Азии выдвигает следующие предложения: подготовить единую транспортную стратегию для стран нашего региона"

- Минтранс Узбекистана

Это сейчас не просто вынужденная необходимость, а веление времени – зачастую доля затрат на транспортировку грузов в странах Центральной Азии достигает 50% от конечной стоимости товаров, что превышает мировой показатель почти в 5 раз, отметили в ведомстве, передает Sputnik Азербайджан.

Также в планах узбекского Минтранса - разработка конкретных механизмов продвижения эффективных транспортных коридоров с применением единых тарифов, осредством которых бизнес сможет удобно выходить на рынки Китая, стран Южной Азии и Ближнего Востока, а также Европейского союза: это "Китай–Центральная Азия-Кавказ-Европа", "Беларусь–Россия–Казахстан–Узбекистан–Афганистан–Пакистан", "Узбекистан–Туркменистан–Иран–Турция", а также строительство железнодорожных линий Китай-Кыргызстан-Узбекистан, Узбекистан–Афганистан–Пакистан, отмечает ведомство.

Все они обеспечат странам региона кратчайший выход к портам Индийского океана и рынкам России, Китая и Европы. Как следствие, значительно вырастет транзитный потенциал стран Центральной Азии, добавили в Минтрансе.

При этом Баку и Ташкент планируют наладить совместное производство паромов для узбекской стороны с объемом финансирования проекта в $150 млн, а также изучают возможность строительства складской инфраструктуры и создания совместного предприятия для транспортировки грузов по Транскаспийскому маршруту.