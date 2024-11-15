Корабли Каспийской флотилии потренировались в артиллерийской стрельбе

Минувшей ночью на Каспийском море прошли учебные артиллерийские стрельбы ракетных кораблей Каспийской флотилии, учебные задачи в акватории выполняли шесть малых боевых кораблей.

Экипажи шести ракетных кораблей Каспийской флотилии, дислоцирующейся в дагестанском Каспийске, минувшей ночью провели учения, в ходе которых отработали задачи для артиллерийских расчетов, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"В рамках планового учения с группировками сил Каспийской флотилии малые ракетные корабли "Углич", "Великий Устюг", "Град Свияжск", "Туча", "Амур" и ракетный корабль "Татарстан" вышли в Каспийское море для выполнения учебно-боевых задач"

- министерство обороны РФ

В выполнении учебных задач на морских полигонах артиллерийские расчеты выполнили стрельбы из корабельных 76,2-миллиметровых артиллерийских установок АК-176, огонь велся по морскому щиту-имитатору надводного корабля условного противника, - добавили в Минобороны, передает РИА Новости.

У экипажа корабля "Татарстан" была другая задача – расчеты его орудий отражали атаку средств воздушного нападения условного противника, для чего были задействованы 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-630 и ЗРК "Оса".

Новым в отработке боевых действий стал элемент отражения ими атаки безэкипажных катеров условного противника – для этого были задействованы крупнокалиберные пулеметы.

Параллельно экипажи отработали организацию охраны и обороны кораблей при стоянке на незащищенном рейде, в том числе – постановку радиоэлектронных помех для беспилотных средств нападения с воздуха.