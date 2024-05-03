Вестник Кавказа

Каспийская флотилия пополнится новыми кораблями

Каспийская флотилия пополнится новыми кораблями
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые военные суда заступят на службу в российской акватории Каспия. Также продолжатся работы по развитию системы базирования боевых кораблей.

Каспийская флотилия получит новые боевые корабли, поведали в пресс-службе Минобороны РФ. 

Сообщается, что в настоящий момент проводятся работы по формированию современной системы базирования сил, а также модернизируются береговые сооружения военного назначения. 

Напомним, что в прошлом году в Дагестане открыли новые причалы в месте базирования Каспийской флотилии. 

Отметим, что в составе объединения ВМФ, охраняющего российские воды Каспия, боевые суда различного назначения: сторожевые корабли, артиллерийские и десантные катера и другие типы. Флагманом является сторожевой корабль "Дагестан".

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