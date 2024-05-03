Каспийская флотилия пополнится новыми кораблями

Новые военные суда заступят на службу в российской акватории Каспия. Также продолжатся работы по развитию системы базирования боевых кораблей.
Каспийская флотилия получит новые боевые корабли, поведали в пресс-службе Минобороны РФ.
Сообщается, что в настоящий момент проводятся работы по формированию современной системы базирования сил, а также модернизируются береговые сооружения военного назначения.
Напомним, что в прошлом году в Дагестане открыли новые причалы в месте базирования Каспийской флотилии.
Отметим, что в составе объединения ВМФ, охраняющего российские воды Каспия, боевые суда различного назначения: сторожевые корабли, артиллерийские и десантные катера и другие типы. Флагманом является сторожевой корабль "Дагестан".