Вестник Кавказа

Миллиард кубометров воды сбросили в Каспийское море

Миллиард кубометров воды сбросили в Каспийское море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вся эта вода образовалась в Казахстане после наводнения. Воду также отправили в озера, испытывающие проблемы из-за высыхания.

В Казахстане слили в Каспийское море в районе 1 млрд кубометров воды, которая скопилась в результате наводнения. Об этом информирует министерство водных ресурсов и ирригации республики.

"Министерство водных ресурсов и ирригации направило около 1 млрд кубометров паводковой воды в Каспийское море. Для этого филиалом "Казводхоза" Атырауской области используются четыре канала: Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок"

– пресс-служба ведомства

Помимо этого, там поведали, что в Камыш-Самарские озера, вода в которые не поступала последние два десятка лет, отправили пришедшие с территории России 30 млн кубометров воды.

Сообщается также о стартовавших работах по отправке воды в другие высыхающие водоемы, расположенные в западной части страны.

 

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