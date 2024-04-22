Казахстан возобновил работу КПП на границе с Россией после месячной паузы

Из-за тяжелых погодных условий в Казахстане пункт пропуска не функционировал почти месяц. Накануне вечером он возобновил свою работу.

Контрольно-пропускной пункт "Желкуар", расположенный на границе Казахстана и России, возобновил работу после почти месячного простоя. Об этом сказано в заявлении Комитета нацбезопасности республики.

"Пограничная служба КНБ информирует о возобновлении работы автомобильного пункта пропуска "Желкуар" через государственную границу Республики Казахстан в Костанайской области с 18:00 (16:00 мск - прим. ред) 27 апреля 2024 года"

– пресс-служба КНБ

Почему не работал КПП?

Пункт пропуска на границе РФ и РК был закрыт на неопределенный срок в конце прошлого месяца из-за паводков в Костанайской области. Все это время через КПП не пропускали людей, транспортные средства и грузы.