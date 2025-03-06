Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Германии

Мехрибан Алиева встретилась с первой леди Германии
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Встреча первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и первой леди ФРГ Эльке Бюденбендер состоялась сегодня в Баку.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и первая леди Германии Эльке Бюденбендер провели встречу в Баку.

Эльке Бюденбендер прибыла в Азербайджан вместе со своим супругом, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером накануне.

Сегодня утром Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Аллею шехидов. Также состоялась официальная церемония его встречи. Затем началась встреча в формате один на один президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. После нее стартовала встреча в расширенном формате. Затем президенты выступили с заявлениями для прессы.

Ильхам Алиев в том числе выразил уверенность, что визит президента ФРГ в Азербайджан придаст новый импульс двусторонним связям Баку и Берлина. Глава государства также рассказал, что за первые два месяца нынешнего года товарооборот между странами вырос почти в три раза.

Франк-Вальтер Штайнмайер выразил удовлетворение в связи со своим посещением Баку, отметив возможность провести обширный обмен мнениями.

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