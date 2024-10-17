Вестник Кавказа

Глава ВОЗ предупредил о новой пандемии

Глава ВОЗ предупредил о новой пандемии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ВОЗ напомнили мировому сообществу об опасности появления новых болезней. В организации подчеркнули в связи с этим, что странам необходимо быстрее заключить соглашение по предотвращению пандемий.

Миру стоит готовиться к новой пандемии. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения.

В этой связи Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к странам с призывом более активно работать над соглашением по предотвращению пандемий.

Руководитель организации указал на то, что на фоне сегодняшних конфликтов и различных потрясений геополитического и экономического характера пандемия кажется чем-то далеким, однако она не будет ждать, пока ситуация нормализуется.

"Она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра. Мы должны быть готовы. Вот почему мир нуждается в вашем участии и лидерстве, чтобы довести работу над соглашением ВОЗ о пандемии до финишной черты"

– гендиректор ВОЗ

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань было обнаружено новое заболевание, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2 и получившее в дальнейшем название COVID-19. В марте 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка этого заболевания приобрела характер пандемии. Она продлилась до весны 2023 года.

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