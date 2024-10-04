ВОЗ попросила США возобновить финансирование

В ВОЗ хотят добиться возобновления финансирования США. В организации рассчитывают, что американцы пойдут навстречу и сделают это хотя бы на время поиска нового источника финансирования.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обратился к Соединенным Штатам с призывом возобновить финансирование.

В ходе пресс-конференции руководитель ВОЗ подчеркнул, что хотел бы, чтобы финансирование продолжилось хотя бы до тех пор, пока не будет найдено альтернативное решение.

"Мы просим США рассмотреть возможность продолжения финансирования, по крайней мере, до тех пор, пока не будут найдены решения"

– глава организации

Он подчеркнул, что при финансовое поддержке США осуществляется, в частности, существенная часть мер по реагированию на ЧС в области здравоохранения в Секторе Газа.