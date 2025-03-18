Владимир Путин поздравил нового президента Абхазии со вступлением в должность

Президент РФ Владимир Путин направление поздравления Бадру Гунбе в связи с вступлением последнего в должность президента Абхазии.
"Уважаемый Бадра Зурабович, примите сердечные поздравления по случаю Вашего вступления в должность президента Республики Абхазия. Отношения между нашими странами развиваются в духе дружбы и союзничества. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему упрочению"
– Владимир Путин
Путин также пригласил Гунбу в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Отметим, что Бадра Гунба победил на выборах президента по результатам второго тура выборов, который состоялся 1 марта. Согласно подсчету ЦИК, Гунба набрал почти 55% голосов, обойдя главного конкуренту – Адгура Ардзинбу.