Вестник Кавказа

Владимир Путин поздравил нового президента Абхазии со вступлением в должность

Владимир Путин поздравил нового президента Абхазии со вступлением в должность
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидер РФ Путин поздравил Бадру Гунбу со вступлением в должность главы Абхазии.

Президент РФ Владимир Путин направление поздравления Бадру Гунбе в связи с вступлением последнего в должность президента Абхазии

"Уважаемый Бадра Зурабович, примите сердечные поздравления по случаю Вашего вступления в должность президента Республики Абхазия. Отношения между нашими странами развиваются в духе дружбы и союзничества. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать их дальнейшему упрочению"

– Владимир Путин

Путин также пригласил Гунбу в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Отметим, что Бадра Гунба победил на выборах президента по результатам второго тура выборов, который состоялся 1 марта. Согласно подсчету ЦИК, Гунба набрал почти 55% голосов, обойдя главного конкуренту – Адгура Ардзинбу.

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