Ильхам Алиев: позиции Баку и Еревана в достижении мира достаточно близки

Текст мирного договора между Азербайджаном и Арменией согласован. Остаются два условия, которые должна выполнить армянская сторона, чтобы мир был заключен, об этом рассказал сегодня президент Азербайджана президенту Германии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал прибывшему с визитом в Баку президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру о мирном процессе между Баку и Ереваном.

Историческая победа Азербайджана открыла путь к мирным переговорам, напомнил Ильхам Алиев. На сегодня позиции Баку и Еревана в достижении мира достаточно сблизились, сообщил он.

"В ходе сегодняшнего разговора я детально проинформировал господина президента об азербайджано-армянском мирном процессе. Я сообщил, что после окончания Карабахской войны именно Азербайджан и я лично инициировали начало мирных переговоров. В то время ни Армения, ни Минская группа ОБСЕ, которая еще действовала, не выступили с таким предложением – оно было сделано азербайджанской стороной. Это само по себе показывает, насколько мы заинтересованы в заключении мирного договора", - подчеркнул президент Азербайджана.

Текст мирного договора на сегодняшний день полностью согласован, он включает 17 пунктов. Азербайджанская сторона не выдвигает никаких дополнительных условий, поведал Ильхам Алиев.

"Наши условия известны Армении, они не новы. Мы уже давно продвигаем эти условия. Однако до сих пор мы не получили от Армении серьезного ответа"

– Ильхам Алиев

Он объяснил Штайнмайеру, что первое условие связано с упразднением Минской группы ОБСЕ. Второе - с необходимостью внести изменения в конституцию Армении. Частью документа является Акт о независимости Армении, в котором содержится положение о том, что юридическая, историческая территория Азербайджана объединяется с Арменией, и это считается открытым территориальным требованием к Баку. Азербайджанский лидер подчеркнул, что изъятие этого положения из конституции РА является законным требованием АР.

"Как только эти два условия будут выполнены, не будет никаких препятствий для подписания мирного договора. Как говорится, мяч на стороне Армении. Если Армения действительно хочет подписать мирный договор, она должна принять эти два законных условия Азербайджана"

– Ильхам Алиев