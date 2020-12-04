Вестник Кавказа

Договор о партнерстве между Ираном и РФ рассмотрят в Госдуме 8 апреля

Договор о партнерстве между Ираном и РФ рассмотрят в Госдуме 8 апреля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госдума 8 апреля рассмотрит ратификацию договора о партнерстве между Ираном и РФ.

Депутаты Госдумы 8 апреля рассмотрят предложение комитета парламента по международным делам о ратификации договора о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией. 

"Комитет сегодня единогласно рекомендовал ратифицировать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Вопрос предложено вынести на рассмотрение Государственной думы 8 апреля"

– председатель комитета Леонид Слуцкий

Слуцкий отметил, что договор должен стать основой для расширения партнерства между странами в различных сферах – обороне, энергетике, финансах, транспорте и тд. 

По словам председателя комитета, договор носит прорывной характер и создает основу для многополярного мироустройства, при этом исключается формирование военного альянса.

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