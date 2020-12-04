Договор о партнерстве между Ираном и РФ рассмотрят в Госдуме 8 апреля

Госдума 8 апреля рассмотрит ратификацию договора о партнерстве между Ираном и РФ.
Депутаты Госдумы 8 апреля рассмотрят предложение комитета парламента по международным делам о ратификации договора о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией.
"Комитет сегодня единогласно рекомендовал ратифицировать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Вопрос предложено вынести на рассмотрение Государственной думы 8 апреля"
– председатель комитета Леонид Слуцкий
Слуцкий отметил, что договор должен стать основой для расширения партнерства между странами в различных сферах – обороне, энергетике, финансах, транспорте и тд.
По словам председателя комитета, договор носит прорывной характер и создает основу для многополярного мироустройства, при этом исключается формирование военного альянса.