Вестник Кавказа

В НАТО передумали пересматривать отношения с РФ - СМИ

Флаг НАТО
© Фото: Динара Хаирова
Старт российско-американских переговоров привел к остановке обсуждений пересмотра отношений НАТО с Россией. Ранее ожидалось, что окончательный пересмотр состоится на саммите в Гааге в июне этого года.

Обсуждения о пересмотре отношений Североатлантического альянса с Российской Федерацией остановились на фоне переговоров США и РФ, об этом со ссылкой на дипломатов пишет Euractiv.

"Сейчас, когда США ведут мирные переговоры с Россией и Украиной, все дискуссии по этой теме "приостановлены"

– издание

Приостановка уже началась и длится последние несколько месяцев. Прежде планировалось, что решительный пересмотр отношений НАТО - РФ состоится на саммите Альянса в Гааге, который запланирован на 24-26 июня.

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