Путин упростил гражданам Абхазии получение водительских прав РФ

Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи водительских прав гражданам Абхазии. Удостоверение жители Абхазии смогут получить в том числе на территории республики.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских водительских прав гражданам Абхазии, сообщается в указе главы государства.
Согласно указу лидера страны, граждане Абхазии могут получить водительское удостоверение РФ, если обладают российским паспортом или видом на жительство в России.
Отмечается, что владельцы авто из Абхазии смогут передвигаться по стране с автомобильными номерами республики.
Также в указе отмечается, что выдача водительских прав может проводиться на территории Абхазии.
Граждане республики также получат возможность не платить государственную пошлину за выдачу российских прав. Указ будет действовать до 1 апреля 2026 года.