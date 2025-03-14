Вестник Кавказа

Путин упростил гражданам Абхазии получение водительских прав РФ

Путин упростил гражданам Абхазии получение водительских прав РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи водительских прав гражданам Абхазии. Удостоверение жители Абхазии смогут получить в том числе на территории республики.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских водительских прав гражданам Абхазии, сообщается в указе главы государства. 

Согласно указу лидера страны, граждане Абхазии могут получить водительское удостоверение РФ, если обладают российским паспортом или видом на жительство в России. 

Отмечается, что владельцы авто из Абхазии смогут передвигаться по стране с автомобильными номерами республики. 

Также в указе отмечается, что выдача водительских прав может проводиться на территории Абхазии. 

Граждане республики также получат возможность не платить государственную пошлину за выдачу российских прав. Указ будет действовать до 1 апреля 2026 года.

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