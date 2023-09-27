Суд над Рубеном Варданяном продолжится 8 апреля

Ровно через неделю суд в Баку соберется на следующее заседание по уголовному делу в отношении Варданяна. В ходе сегодняшнего заседания он был допрошен.

Во вторник, 1 апреля, в Баку прошло очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении военного преступника Рубена Варданяна. Об этом пишет азербайджанская пресса.

По их данным, сегодня он был допрошен. Кроме того, были опрошены потерпевшие.

Следующее заседание пройдет ровно через неделю, 8 апреля.

Напомним, Вардадяна обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, спонсорстве терроризма и других преступлениях. В частности, он возглавлял сообщество, совершавшее особо тяжкие преступления.