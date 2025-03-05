ЕС предупредил Грузию о последствиях принятия законов об иноагентах и стандартах СМИ

В ЕС заявили, что законы об иноагентах и стандартах СМИ помешают Грузии интегрироваться в Союз. Копию закона FARA и поправки в закон о вещании были приняты 1 апреля.

Представительство Евросоюза в Грузии опубликовало заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по расширению ЕС Марты Кос, в котором говорится о последствиях принятия законов об иноагентов и стандартах СМИ для Грузии.

В документе сказано, что принятые в стране законы еще больше подрывают основы демократии в Грузии. Кроме того, там указано, что данные шаги негативной скажутся на интеграции страны в ЕС.

В заявлении также утверждается, что принятые законы послужат Тбилиси дополнительным инструментом для "подавления иного мнения и укрепления репрессивной политики" в Грузии.

В заключение представители Евросоюза добавили, что возвращение страны на путь интеграции в Европейский союз "полностью находится в руках грузинского руководства".

Напомним, 1 апреля парламент Грузии принял закон об иноагентах – точную копию действующего в США закона FARA. Помимо этого, властями были приняты поправки в закон о вещании.

В принятом законе об иноагентах, в отличие от закона "О прозрачности иностранного влияния", говорится об уголовной ответственности. Он распространяется на физических лиц.

Что касается поправок в закон о вещании, то после принятия вводятся стандарты подачи информации на телевидении.