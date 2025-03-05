Вестник Кавказа

ЕС предупредил Грузию о последствиях принятия законов об иноагентах и стандартах СМИ

ЕС предупредил Грузию о последствиях принятия законов об иноагентах и стандартах СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ЕС заявили, что законы об иноагентах и стандартах СМИ помешают Грузии интегрироваться в Союз. Копию закона FARA и поправки в закон о вещании были приняты 1 апреля.

Представительство Евросоюза в Грузии опубликовало заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по расширению ЕС Марты Кос, в котором говорится о последствиях принятия законов об иноагентов и стандартах СМИ для Грузии.

В документе сказано, что принятые в стране законы еще больше подрывают основы демократии в Грузии. Кроме того, там указано, что данные шаги негативной скажутся на интеграции страны в ЕС.

В заявлении также утверждается, что принятые законы послужат Тбилиси дополнительным инструментом для "подавления иного мнения и укрепления репрессивной политики" в Грузии.

В заключение представители Евросоюза добавили, что возвращение страны на путь интеграции в Европейский союз "полностью находится в руках грузинского руководства".

Напомним, 1 апреля парламент Грузии принял закон об иноагентах – точную копию действующего в США закона FARA. Помимо этого, властями были приняты поправки в закон о вещании.

В принятом законе об иноагентах, в отличие от закона "О прозрачности иностранного влияния", говорится об уголовной ответственности. Он распространяется на физических лиц.

Что касается поправок в закон о вещании, то после принятия вводятся стандарты подачи информации на телевидении.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1035 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ЕС не должен требовать от Грузии изменить законодательство – депутат Самхарадзе

ЕС не должен требовать от Грузии изменить законодательство – депутат Самхарадзе

Грузия призывает ЕС к смелости

Грузия призывает ЕС к смелости

Венгрия поддержит Грузию, несмотря на давление ЕС

Венгрия поддержит Грузию, несмотря на давление ЕС

В Грузии призвали ЕС оплатить ремонт поврежденного оппозицией здания парламента

В Грузии призвали ЕС оплатить ремонт поврежденного оппозицией здания парламента

Грузии и ЕС нужен серьезный диалог – Тбилиси

Грузии и ЕС нужен серьезный диалог – Тбилиси

МИД: заявления ЕС подрывают стабильность в Грузии

МИД: заявления ЕС подрывают стабильность в Грузии

Грузия призвала ЕС покончить с щупальцами &quot;глубинного государства&quot;

Грузия призвала ЕС покончить с щупальцами "глубинного государства"

Грузия готовится к новой атаке Запада

Грузия готовится к новой атаке Запада

&quot;Грузинская мечта&quot; посмеялась над санкциями Прибалтики

"Грузинская мечта" посмеялась над санкциями Прибалтики

Грузия нарастила экспорт фундука

Грузия нарастила экспорт фундука

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы