В России собрали рекордный урожай винограда в 2024 году

Урожай винограда в России в прошлом году оказался рекордным. Было собрано почти 910 тыс т винограда, это исторический рекорд.

В Минсельхозе России рассказали о рекордном урожае винограда в 2024 году.

В ведомстве отметили, что в прошлом году российское виноградарство развивалось и росло по ключевым показателям.

"В частности, валовой сбор винограда в хозяйствах всех категорий составил 908 тыс тонн, что является самым высоким показателем в современной России (в 2023 году - 882 тыс тонн)"

– министерство

Сегодня в России плодоносят 86,4 тыс га из 110,2 тыс га имеющихся виноградников.

В 2024 году площадь виноградников увеличилась больше всего в Крыму и на Кубани, отметили в ведомстве.