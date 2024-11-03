Вестник Кавказа

В России собрали рекордный урожай винограда в 2024 году

Черный виноград
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Урожай винограда в России в прошлом году оказался рекордным. Было собрано почти 910 тыс т винограда, это исторический рекорд.

В Минсельхозе России рассказали о рекордном урожае винограда в 2024 году.

В ведомстве отметили, что в прошлом году российское виноградарство развивалось и росло по ключевым показателям.

"В частности, валовой сбор винограда в хозяйствах всех категорий составил 908 тыс тонн, что является самым высоким показателем в современной России (в 2023 году - 882 тыс тонн)"

– министерство

Сегодня в России плодоносят 86,4 тыс га из 110,2 тыс га имеющихся виноградников.

В 2024 году площадь виноградников увеличилась больше всего в Крыму и на Кубани, отметили в ведомстве.

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