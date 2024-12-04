Тысячи гектаров новых виноградников высадят на Кубани в 2025 году

В текущем году будет заложено 1,6 га новых виноградников на Кубани. Большую часть саженцев вырастят на территории региона.

Краснодарский край обзаведется новыми виноградниками на 1,6 тыс га в 2025 году. Их площадь вырастет до 33 тыс га, передали в администрации региона.

Кубань - лидер в России по выращиванию винограда и производству вин, отметил глава края Вениамин Кондратьев. Он напомнил, что в минувшем году было собрано 230 тыс т ягод, в этом году их объем планируют нарастить до 250 тыс т за счет расширения виноградных плантаций.

Большая часть саженцев, используемых на новых плантациях, выращивается на территории самого Краснодарского края. Самые крупные питомники расположены в Темрюкском районе. В планах на 2025 год произвести свыше 6 млн привитых саженцев.

В краснодарской администрации добавили, что местные фермеры получат субсидии от государства на выращивание винограда. В 2025 году им направят 1,3 млрд рублей.