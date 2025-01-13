Экспорт российского газа в Европу по "Турецкому потоку" вырос на 16%

В первом квартале этого года поставки российского газа на европейский рынок возросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте потребность Европы в газе снизилась - началось потепление и вырос импорт СПГ.

Европа получила в первом квартале 2025 года 4,51 млрд куб м газа из России по трубопроводу "Турецкий поток", следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), передает ТАСС.

Согласно подсчетам, поставки в январе-марте этого года оказались на 16% выше прошлогодних. Больше всего газа Европа импортировала в январе и феврале, с приходом марта и потепления поставки трубопроводного газа из РФ снизились, одновременно ЕС нарастил до рекорда импорт сжиженного природного газа (СПГ). В марте по "Турецкому потоку" в Европу пришло 1,4 млрд куб м - это минимум за девять месяцев.

Загрузка газопровода в направлении Европы в марте упала на 18,4% по сравнению с февралем. В сутки в среднем поставки составляли 45 млн кубометров.

Отметим, что в 2024 году поставки газа из РФ в Европу по "Турецкому потоку" составили 16,7 млрд куб м за год, что на 23% выше показателей предыдущего года.

Перспективы "Турецкого потока"

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что "Турецкий поток" в настоящее время работает на пределе мощности из-за замещения поставок, выпавших после закрытия украинского транзита.

"Подобный рост поставок по "Турецкому потоку" в первом квартале произошел, в первую очередь, за счет сокращения транзита газа через Украину. Как только Украина перестала качать российский газ в ЕС, поставки по всему турецкому коридору, включающему в себя трубопровод "Турецкий поток", резко выросли", - прежде всего сказал он.

"Из тех объемов, которые ранее поставлялись потребителям через украинский коридор, все возможности были переброшены на турецкий коридор. Понятно, что на 100% он заместить украинский коридор не мог, но было сделано максимум для замещения. В итоге сейчас "Газпром" где-то 350 млн кубометров газа в неделю в среднем прокачивает через турецкий коридор поставок", - сообщил Александр Фролов.

"Еще больше газа поставлять по этому маршруту едва ли возможно. Это и так максимальный объем, какой в принципе позволяют прокачивать мощности не то что "Турецкого потока", а всего турецкого коридора поставок в страны Евросоюза. Пиковые объемы достигают 400 млн кубометров в неделю при средних 350 млн кубометров", - продолжил экономист.

"При этом не стоит забывать, что по "Турецкому потоку" поставляется газ не только в страны ЕС (о которых идет речь в этой статистике), но также в саму Турцию и в Сербию. Чтобы как-то увеличить поставки в Евросоюз, придется снижать объемы экспорта в Турцию и Сербию, что вряд ли произойдет", - заключил Александр Фролов.