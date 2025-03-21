Вестник Кавказа

Возобновились авиаперевозки между Ереваном и Екатеринбургом

Возобновились авиаперевозки между Ереваном и Екатеринбургом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перевозчик FlyOne Armenia с начала апреля вернулся к выполнению международных рейсов между Ереваном и Екатеринбургом. Первый за полтора года рейс уже встретили на Урале.

Сегодня в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге приземлился самолет FlyOne Armenia, прибывший из Еревана, полеты на данном направлении возобновились в весенне-летнем расписании.

"Сегодня днем встретили борт из Еревана у нас на перроне"

– пресс-служба "Кольцово"

Перелет между столицей Армении и Екатеринбургом занимает 3 часа 40 минут. Компания будет выполнять два авиарейса в неделю - по вторникам и пятницам. На маршрут поставлен Airbus A320.

Полеты возобновлены после перерыва в 1,5 года, рейсов между городами у FlyOne Armenia не было с осени 2023 года.

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