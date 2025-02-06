Кувейтская Jazeera Airways будет летать в Ереван

В летнем расписании полетов Международного аэропорта Звартноц в Ереване появилось новое направление – это полеты в столицу Кувейта город Эль-Кувейт, которые будет выполнять национальная авиакомпания страны Jazeera Airways.

С 24 июня кувейтская национальная авиакомпания Jazeera Airways начнет полеты из столицы страны города Эль-Кувейт в Ереван, сообщает ЗАО "Армения. Международные аэропорты", базирующееся в Международном аэропорту Звартноц в Ереване.

Самолеты из государства на северной окраине Восточной Аравии будут летать в армянскую столицу с частотой 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам – первй рейс, который будет выполняться 24 июня, уже появился на табло аэропорта Звартноц, передает NEWS.am

Пока лишь известно, что авиалайнер компании будет вылетать из столицы Армении в 14:30 по местному времени (13:30 мск) и прилетать в Эль-Кувейт в 15:55. Время в пути по расписанию, без задержек составит 2 часа 25 минут, на маршруте будут задействованы самолеты Airbus A320 NEO.

Стоимость авиабилетов на маршруте пока неизвестна, информация об этом появится позже, заверили в авиагавани.