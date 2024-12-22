Вестник Кавказа

Jazeera Airways будет летать из Сочи в Кувейт

Аэропорт Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Авиалайнеры кувейтской авиакомпании Jazeera Airways летом начнут дважды в неделю курсировать между Сочи и Кувейтом, у пассажиров рейса будет удобная стыковка для полетов в Египет, Турцию ОАЭ, Черногорию и Саудовскую Аравию.

Вторая по числу перевозок национальная кувейтская авиакомпания Jazeera Airways планирует будущим летом начать выполнение регулярных рейсов между Кувейтом и Сочи, сообщила пресс-служба сочинского аэропорта.

Выполняться авиаперелеты будут дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, на самолете Airbus A320 вместимостью 172 пассажира, время пути в полете составит 2 часа 50 минут, передает портал Юга.ру.

Рейсы компании будут особенно интересны для тех пассажиров, которые планируют продолжить свой полет из Кувейта в Каир, Стамбул, Дубай, черногорский Тиват и в Саудовскую Аравию, для них продумана удобная и недолгая стыковка.

Уже известны цены на перелет – так, авиабилет на одного человека на 27 июня можно купить за 47 тыс 602 рубля, стоимость провоза багажа в эту сумму не входит.

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