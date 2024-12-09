Вестник Кавказа

Авиалайнеры из Кувейта будут летать в Ташкент чаще

Авиалайнеры из Кувейта будут летать в Ташкент чаще
© Фото: Kuwait Airlines
Узбекистан и Кувейт в будущем 2025 году свяжут прямые рейсы – об этом заявил глава управления гражданской авиации Кувейта шейх Хамуд Мубарак аль-Хамуд аль-Джабир аль-Сабах.

Жителей Узбекистана в новом 2025 голу жду новые авиарейсы по маршруту Эль-Кувейт – Ташкент, заявил руководитель главного управления гражданской авиации Кувейта шейх Хамуд Мубарак аль-Хамуд аль-Джабир аль-Сабах.

Как решил на встрече с послом Узбекистана Аюбхоном Юнусовым главный авиатор Кувейта, сотрудничество между авиационными организациями двух стран будет продуктивным, как и планировалось на встрече в ходе заседания ИКАО в Малайзии 24 октября, передает "Дуне".

Нововведения связаны с развитием паломнического туризма – компания с этой целью увеличит число авиарейсов до 14 в неделю.

Глава управления гражданской авиации Узбекистана напомнил, что виза для туристов из Кувейта продолжает с 2021 года действовать в течение 10 дней, говорится в сообщении.

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