Знаменитый Ребровский бювет снова открыли в Кисловодске

Пользующийся большой популярностью Ребровский бювет, в котором всем желающим доступны три вида минеральной воды, снова заработал в Кисловодске (Кавминводы, Ставропольский край), рассказали в пресс-службе администрации города-курорта.
В ведомстве напомнили, что осенью бювет закрывался на зиму, а перед открытием его подвергли полной санитарной обработке.
В мэрии уточнили, что Ребровский бювет был открыт всего три года назад, в 2022 году. В нем доступны три вида минеральной воды: все желающие могут отведать "Ессентуки-4", "Славяновскую" и "Общий нарзан".
"Источник будет работать ежедневно без выходных и перерывов"
– администрация Кисловодска
Власти города уточнили, что выпить целебной воды из бювета можно в любое время суток, причем абсолютно бесплатно.
Подробнее о том, какой популярностью пользуется Ребровский бювет, рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.
"Объемы потребления минеральной воды в бювете впечатляют: в 2023 году было выпито более 650 тыс л, а в 2024 – более 730 тыс"
– глава города
Моисеев выразил уверенность в том, что в сезоне 2025 года, за счет в том числе непрерывной работы и мощного туристического потока, Ребровский бювет побьет все установленные ранее рекорды.
Напомним, бювет "Ребровский" находится на проспекте Ленина, а точнее в Ребровой балке. Там расположена историческая застройка Кисловодска. Место получило название по имени одного из первых поселенцев Алексея Реброва.