Знаменитый Ребровский бювет снова открыли в Кисловодске

Один из самых любимых туристами бювет с минеральной водой открыли после временной приостановки работы в Кисловодске – теперь Ребровский бювет будет действовать круглосуточно.

Пользующийся большой популярностью Ребровский бювет, в котором всем желающим доступны три вида минеральной воды, снова заработал в Кисловодске (Кавминводы, Ставропольский край), рассказали в пресс-службе администрации города-курорта.

В ведомстве напомнили, что осенью бювет закрывался на зиму, а перед открытием его подвергли полной санитарной обработке.

В мэрии уточнили, что Ребровский бювет был открыт всего три года назад, в 2022 году. В нем доступны три вида минеральной воды: все желающие могут отведать "Ессентуки-4", "Славяновскую" и "Общий нарзан".

"Источник будет работать ежедневно без выходных и перерывов"

– администрация Кисловодска

Власти города уточнили, что выпить целебной воды из бювета можно в любое время суток, причем абсолютно бесплатно.

Подробнее о том, какой популярностью пользуется Ребровский бювет, рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

"Объемы потребления минеральной воды в бювете впечатляют: в 2023 году было выпито более 650 тыс л, а в 2024 – более 730 тыс"

– глава города

Моисеев выразил уверенность в том, что в сезоне 2025 года, за счет в том числе непрерывной работы и мощного туристического потока, Ребровский бювет побьет все установленные ранее рекорды.

Напомним, бювет "Ребровский" находится на проспекте Ленина, а точнее в Ребровой балке. Там расположена историческая застройка Кисловодска. Место получило название по имени одного из первых поселенцев Алексея Реброва.