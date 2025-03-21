Вестник Кавказа

Кремль продолжает контакты с Белым домом

Кремль продолжает контакты с Белым домом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Контакты Москвы и Вашингтона продолжаются, рассказал Песков. Он отметил, что тема урегулирования на Украине требует дополнительных усилий сторон.

Россия и США продолжают контактировать по сложной теме украинского урегулирования, поделился сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут ввести вторичные пошлины на нефть из РФ, в случае, если прогресс по украинскому урегулированию будет отсутствовать.

"Мы уже вчера фактически говорили на эту тему. Мы продолжаем наши контакты с американской стороной… Субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Они требуют многих дополнительных усилий. Продолжаем наши контакты с американской стороной"

– Дмитрий Песков

Напомним, последняя российско-американская встреча прошла 24 марта в Эр-Рияде. Стороны пришли к ряду соглашений.

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