На Ставрополье официально начался пожароопасный сезон

Глава Ставропольского края объявил о старте пожароопасного сезона в регионе с началом апреля. Будет усилен противопожарный контроль.
На Ставрополье начинается пожароопасный сезон, об этом объявил сегодня глава края Владимир Владимиров.
"Сегодня на Ставрополье официально установлен пожароопасный сезон… Специалистами подготовлена необходимая противопожарная техника и инвентарь. Согласованы планы совместных действий с работниками лесничеств, главами муниципалитетов по профилактике и тушению пожаров"
– Владимир Владимиров
Он уточнил, что климат в регионе засушливый, отчего пожароопасный сезон длится с апреля по ноябрь. На этот период будет усилен контроль за разведением огня в лесах и местах, также будет проведена проверка минерализованных полос на природных территориях.