Власти Грузии обеспечат беспрецедентные условия для развития инноваций

Грузинское руководство намерено сделать все возможное для максимального развития стартапов, занимающихся созданием инновационных продуктов. В частности, им будет даны уникальные налоговые льготы.

Грузия в скором времени должна стать максимально привлекательной для инвестиций в инновации, такое заявление сделал глава Минэкономики Леван Давиташвили.

По его словам, для этого власти пойдут на беспрецедентные меры. В частности, компании-стартапы, которые работают в области высоких технологий и инноваций, смогут воспользоваться небывалыми льготами по налогам.

Давиташвили уточнил, что первые три года такие компании не будут платить ни подоходный налог, ни налог на прибыль. Далее, в последующие семь лет, ставки этих налогов составят 5 и 10%.

"Мы надеемся, что это решение будет и дальше стимулировать и развивать инновационную стартап-экосистему в Грузии"

– Давиташвили

Министр добавил, что кабмин намерен уделять первоочередное внимание развитию экономики, которая базируется на знаниях, так как именно в этом направлении Грузия может получить преимущество.