Вестник Кавказа

Действие предупреждения о лавиноопасности продлили в КЧР

Действие предупреждения о лавиноопасности продлили в КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территории КЧР по-прежнему существует опасность схода лавин. В связи с этим региональное МЧС объявило о продлении действия экстренного предупреждения о лавиноопасности.

Угроза образования лавин в горах Карачаево-Черкесии на высоте свыше 2 тыс метров будет сохраняться до 20 января включительно. Об этом рассказали в МЧС республики.

В министерстве отметили, что в связи с этим действие экстренного предупреждения решено продлить. Граждан не выбираться в горные районы в непогоду и стараться не посещать места потенциального схода лавин.

В МЧС напомнили, что лавины могут привести к повреждению зданий, линий ЛЭП и инфраструктурных объектов.

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