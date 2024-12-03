Действие предупреждения о лавиноопасности продлили в КЧР

На территории КЧР по-прежнему существует опасность схода лавин. В связи с этим региональное МЧС объявило о продлении действия экстренного предупреждения о лавиноопасности.

Угроза образования лавин в горах Карачаево-Черкесии на высоте свыше 2 тыс метров будет сохраняться до 20 января включительно. Об этом рассказали в МЧС республики.

В министерстве отметили, что в связи с этим действие экстренного предупреждения решено продлить. Граждан не выбираться в горные районы в непогоду и стараться не посещать места потенциального схода лавин.

В МЧС напомнили, что лавины могут привести к повреждению зданий, линий ЛЭП и инфраструктурных объектов.