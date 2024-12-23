Вестник Кавказа

В горах КЧР объявили лавинную опасность до 12 января

В горах КЧР объявили лавинную опасность до 12 января
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Опасность схода лавины сохранится в горах КЧР в ближайшие дни. Природное явление может возникнуть на высоте более 2 тыс метров, передали в МЧС.

В горной местности Карачаево-Черкесии до 12 января сохраняется опасность схода лавин, сообщили в республиканском управлении МЧС. 

В пресс-службе МЧС отметили, что высока вероятность лавинообразования в горах выше 2 тыс метров. Снежная масса может сойти с 9 по 11 января. 

В экстренных службах отмечается, что возможны чрезвычайные ситуации, которые могут стать причиной разрушения знаний, а также нарушения линий электропередач. Также не исключается приостановка автомобильного движения в некоторых горных районах республики.

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