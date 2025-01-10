Десятки общественных пространств благоустроят в Северной Осетии

Власти Северной Осетии хотят благоустроить не менее 40 общественных пространств на территории всех районов республики, рассказал руководитель региона Сергей Меняйло.
"Во Владикавказе большое благоустройство пройдёт на набережной реки Терек: от ул.Кольбуса до ул.Калинина, от ул.Пашковского до ул.Кирова и от ул.Кесаева до ул.Московская. А ещё приведём в порядок парк «Мемориал Славы» по проспекту Коста, территорию вокруг Осетинского театра и ряд других важных объектов"
- Сергей Меняйло
В городе Алагир продолжится реконструкция сквера по ул. Толстого и аллеи по ул. Ленина, в Ардоне проведен ремонт двух зон для пешеходов, а в Дигоре пространства у Аллеи Славы.
Какие объекты в республики стоит благоустроить, выбрали сами жители при помощи электронного голосования, сообщил Сергей Меняйло.
Он подчеркнул, что местные власти стремятся к тому, чтобы жители Северной Осетии могли иметь возможность гулять и проводить время с семьей в комфортных городских пространствах, и добавил, что будет лично следить за сроком выполнения указанных работ.