Пляжная зона отдыха появится в Алагире в Северной Осетии

Северная Осетия в 2025 году обзаведется новой зоной отдыха с пляжами, спортивными площадками и детскими зонами. Она будет открыла в городе Алагир.

В Алагире в Северной Осетии в этом году появится "Солнечная долина" - зона отдыха для горожан.

Глава региона Сергей Меняйло поведал, что открыть новую территорию планируется в 2025 году. Она появится на восточной окраине Алагира и откроет новые возможности для семейного отдыха и занятий спортом на свежем воздухе. "Солнечная долина" будет включать детскую площадку, зону с тренажерами, территорию для проведения массовых мероприятий.

Территория зоны отдыха будет зеленой и безопасной - будут установлены фонари и камеры.