На Северном Кавказе впервые пройдет образовательный бизнес-форум

Руководитель Северо-Кавказского института Азамат Тлисов рассказал о запланированном на май первом в истории Северного Кавказа форуме бизнес-образования. Форум состоится в северо-кавказском кампусе РАНХиГС.
Тлисов подчеркнул, что мероприятие будет нацелено на оценку значимости образовательных услуг для предпринимательской среды.
"Рынок бизнес-образования – один из наиболее динамично растущих сейчас в стране, однако, он еще остается недооцененным. Существует ряд сложностей в области законодательства и инфраструктуры"
– Азамат Тлисов
В связи с этим форум ставит своей целью узнать запросы непосредственно предпринимателей – потенциальных покупателей образовательных услуг, пишет ТАСС.
На данный момент участие в форуме заявили сотрудники бизнес-школ из 10 государств, включая Китай и Индию. Они приедут в Ставропольский край, чтобы предложить свои возможности российским бизнесменам и представить им инвестиционные проекты.