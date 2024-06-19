На Северном Кавказе впервые пройдет образовательный бизнес-форум

Северо-кавказский кампус РАНХиГС в мае откроет свои двери для участников первого в регионе образовательного бизнес-форума. На форуме встретятся сотрудники иностранных бизнес-школ и российские предприниматели, чтобы обсудить, какие образовательные услуги нужны бизнесу в РФ.

Руководитель Северо-Кавказского института Азамат Тлисов рассказал о запланированном на май первом в истории Северного Кавказа форуме бизнес-образования. Форум состоится в северо-кавказском кампусе РАНХиГС.

Тлисов подчеркнул, что мероприятие будет нацелено на оценку значимости образовательных услуг для предпринимательской среды.

"Рынок бизнес-образования – один из наиболее динамично растущих сейчас в стране, однако, он еще остается недооцененным. Существует ряд сложностей в области законодательства и инфраструктуры"

– Азамат Тлисов

В связи с этим форум ставит своей целью узнать запросы непосредственно предпринимателей – потенциальных покупателей образовательных услуг, пишет ТАСС.

На данный момент участие в форуме заявили сотрудники бизнес-школ из 10 государств, включая Китай и Индию. Они приедут в Ставропольский край, чтобы предложить свои возможности российским бизнесменам и представить им инвестиционные проекты.