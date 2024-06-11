Университет Ставрополья начнет обучать цифровым технологиям

Современный мир невозможно представить без цифровых технологий, именно поэтому руководство Аграрного университета Ставрополья расширил перечень направлений подготовки, открыв факультет цифровых технологий.
«Наш выпускник должен быть совершенно нового качества и другого уровня подготовки, который необходим работодателям и экономике»
– ректор СтГАУ Владимир Ситников.
Отметим, что появление данного факультета позволит молодым людям получить качественное образование в области информационных технологий, программирования, аналитики данных и других смежных областей. Это откроет перед выпускниками широкие возможности для карьерного роста и развития в сфере высоких технологий.
Кроме того, создание факультета цифровых технологий в Ставрополе способствует развитию цифровой экономики региона, привлечению инвестиций в ИТ-сферу, а также повышению конкурентоспособности специалистов на рынке труда.