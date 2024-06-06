Дагестан будет развивать образовательный туризм

Образовательный туризм будут развивать в Дагестане. Такой вид туризма подойдет как для людей, увлеченных историей и культурой, так и для тех, кто хочет узнать что-то новое и необычное.

Дагестан, один из самых красивых регионов России, вскоре станет еще привлекательнее для туристов. Местные власти объявили о запуске программы образовательного туризма, которая позволит не только насладиться живописными пейзажами, но и погрузиться в уникальную культуру и историю этого региона.

"Дагестан и Воронежская область внедрят модель "Классной страны" по развитию образовательного туризма. АСИ и АО "Просвещение" подписали соглашения о сотрудничестве с участниками #КласснаяСтрана - Республикой Дагестан и Воронежской областью"

– Агентство стратегических инициатив (АСИ) "Классная страна"

Что такое образовательный туризм?

Образовательный туризм – это формат путешествий, целью которой является не только отдых, но и получение новых знаний и опыта. Такой вид туризма подойдет как для людей, увлеченных историей и культурой, так и для тех, кто хочет узнать что-то новое и необычное. Это отличная возможность расширить кругозор, обогатить свой жизненный опыт и провести время с пользой.

Что предлагает Дагестан?

Дагестан – это уникальное место, где сходятся разные культуры, традиции и религии. Программа образовательного туризма в Дагестане позволит гостям изучить историю этого региона, познакомиться с традиционной кавказской кухней, посетить древние крепости и мечети, узнать о ремеслах и народных промыслах.