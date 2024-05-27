Вестник Кавказа

Дагестанцы отдохнут 17 июня в связи с Курбан-байрамом

Джума-мечеть г. Махачкалы
© Фото: Мурад Устаров/“Вестник Кавказа“
Правительство Дагестана объявило 17 июня нерабочим днем в связи с празднованием Курбан-байрама. Постановление подписал премьер-министр региона.

Дагестанские власти объявили 17 июня выходным днем, постановление подписал премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Это связано с празднованием в Дагестане священного для всех последователей ислама праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Напомним, в этом году Праздник жертвоприношения мусульмане отметят 16 июня. В это время власти ряда российских регионов предоставляют выходные дни.

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