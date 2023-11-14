Вестник Кавказа

В Дагестане появится логистический центр Ozon

В Дагестане появится логистический центр Ozon
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году в Дагестане появится логистический центр Ozon. Работы ведет компания Romex, инвестиции превысят 9,5 млрд рублей.

До конца первого квартала 2025 года в Дагестане должен быть построен первый этап логистического комплекса для компании Ozon, работы ведет девелоперский холдинг Romex Group, поделились в правительстве РД.

Под аренду Ozon будет построен склад продовольственных и непродовольственных товаров. Согласно плану, площадь склада превысит 128 тыс "квадратов". Инвестиции составят 9,6 млрд рублей.

"Реализация данного проекта, помимо создания рабочих мест, имеет потенциал для экономического роста и развития онлайн-торговли в республике, открывая ресурс для местных предпринимателей и улучшая доступ населения к товарам в короткие сроки"

– премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов

Ozon один из крупнейших маркетплейсов России, в стране работает свыше 18 тыс пунктов выдачи заказов.

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