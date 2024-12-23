Вестник Кавказа

Отдых в Турции на лето уже подорожал на 15%

Вещи у бассейна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках раннего бронирования путевку в Турцию в январе можно приобрести по стоимости на 10-15% выше прошлогодней. Рост цен связан с курсами валют, дорогой авиаперевозкой и ценами отелей.

Приобрести тур в Турцию по акции раннего бронирования сегодня можно на 10-15% дороже, чем в прошлом году, показал мониторинг АТОР.

Отдых в Анталье в июне на 10 ночей в отеле уровня 4 или 5 звезд с системой "все включено" на двоих обойдется минимум в 160-180 тыс рублей при покупке тура сейчас и перелете из Москвы. В пятизвездочные отели высокого уровня с "ультра все включено" путевку можно приобрести за 380-410 тыс рублей.

В среднем отдых подорожал на 5-15%, при этом есть и подешевевшие за год "пакеты". Цена на тур складывается из стоимости перелета, трансфера на местности, проживания в отеле, курса валют. Сейчас основным фактором подорожания отдыха можно назвать курс рубля к евро.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
630 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турбизнес в Турции оказался в сложной ситуации

Турбизнес в Турции оказался в сложной ситуации

Турция хочет привлечь 70 млн туристов в 2025 году

Турция хочет привлечь 70 млн туристов в 2025 году

Российские туристы меняют Турцию на Грузию

Российские туристы меняют Турцию на Грузию

Турция останется главным выездным направлением в 2025 году - АТОР

Турция останется главным выездным направлением в 2025 году - АТОР

Турция стала самым доступным направлением на майские праздники

Турция стала самым доступным направлением на майские праздники

Россияне стали лидерами по турпотоку в Анталью

Россияне стали лидерами по турпотоку в Анталью

Турция запретила селить туристов в тесные номера

Турция запретила селить туристов в тесные номера

Турция стала самым популярным направлением у российских туристов на лето 2025 года

Турция стала самым популярным направлением у российских туристов на лето 2025 года

Отдых в Турции на Новый год: отели Антальи будут загружены на 90%

Отдых в Турции на Новый год: отели Антальи будут загружены на 90%

Россияне на 17% чаще выезжали за границу в 2024 году

Россияне на 17% чаще выезжали за границу в 2024 году

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы