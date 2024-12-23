Отдых в Турции на лето уже подорожал на 15%

В рамках раннего бронирования путевку в Турцию в январе можно приобрести по стоимости на 10-15% выше прошлогодней. Рост цен связан с курсами валют, дорогой авиаперевозкой и ценами отелей.

Приобрести тур в Турцию по акции раннего бронирования сегодня можно на 10-15% дороже, чем в прошлом году, показал мониторинг АТОР.

Отдых в Анталье в июне на 10 ночей в отеле уровня 4 или 5 звезд с системой "все включено" на двоих обойдется минимум в 160-180 тыс рублей при покупке тура сейчас и перелете из Москвы. В пятизвездочные отели высокого уровня с "ультра все включено" путевку можно приобрести за 380-410 тыс рублей.

В среднем отдых подорожал на 5-15%, при этом есть и подешевевшие за год "пакеты". Цена на тур складывается из стоимости перелета, трансфера на местности, проживания в отеле, курса валют. Сейчас основным фактором подорожания отдыха можно назвать курс рубля к евро.