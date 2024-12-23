Вестник Кавказа

Турбизнес в Турции оказался в сложной ситуации

Пляж Гумбета
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Инфляция в Турции растет, что сказывается на расходах отельеров, при этом они ограничены в возможности поднять цены. Такая ситуация может серьезно ослабить турбизнес в Турции, который играет большую роль для экономики страны.

Туристическая отрасль в Турции в текущих условиях может продержаться до лета – сказывается давление на курс лиры, рассказал Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу, передает турецкий оппозиционный телеканал Halk tv.

"Кавалоглу, выступая на встрече в Анталье, выразил свою озабоченность, сказав, что "мы не можем повысить цены, в то время как постоянные расходы растут", и подчеркнул, что в нынешних условиях сектор может продержаться до июня"

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В Турции в туристической отрасли заняты порядка 2 млн человек, это важный сектор экономики страны, и если он ослабнет, Турция может оказаться в сложной ситуации, отметил Кавалоглу.

Отдых в Турции подорожал к декабрю в лирах на 57% в годовом выражении, следует из данных Бюро статистики страны.

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